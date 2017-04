Apesar do anúncio da Secretaria de Estado de Saúde referente à regularização dos valores atrasados, o movimento de paralisação dos médicos em parte dos serviços no Hospital Regional de Rondonópolis ainda permaneceu ativo até ontem (11/4). A expectativa, no entanto, é que os médicos encerrem hoje a paralisação parcial e retomem o atendimento normal a partir de amanhã (13/4).

O diretor clínico do Hospital Regional de Rondonópolis, Luiz Antunes Hachem Neto, explicou ao Jornal A TRIBUNA que apenas ontem a Sociedade Beneficente São Camilo, responsável pela gestão da unidade, começou a fazer os pagamentos dos médicos. Ele informou que ontem foi pago 50% restante da folha de dezembro (outros 50% já tinham sido pagos no mês passado) e que hoje está previsto o pagamento da folha de janeiro deste ano. Caso se confirme o pagamento da competência de janeiro hoje, repassou que os trabalhos serão retomados na totalidade amanhã.

A paralisação dos médicos no Hospital Regional de Rondonópolis iniciou desde o dia 6 de abril deste ano. Com o movimento, os médicos estão deixando de realizar cirurgias eletivas (aquelas que podem ser programadas), consultas ambulatoriais e exames externos. Somente casos de urgência e emergência estão mantidos. A estimativa é que uma média de 250 pessoas por dia estão ficando sem atendimento no hospital com essa paralisação.

Em resposta ao Jornal A TRIBUNA, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou as informações encaminhadas na última sexta (07), referentes ao pagamento dos médicos do Hospital Regional de Rondonópolis. De acordo com o diretor do hospital, Geovani Freitas Neves, devido a problemas de transferência entre agências bancárias, o pagamento só caiu na conta da unidade nesta terça-feira (11/4), atrasando a regularização junto aos médicos.

A denúncia é que a dívida do Governo do Estado para com o Hospital Regional de Rondonópolis superava a casa dos R$ 13 milhões. “Reforçamos que a atual gestão da Secretaria de Estado Saúde está consolidando todos os levantamentos orçamentários, financeiros e restos a pagar para equacionar junto aos credores, dentro destes os Hospitais Regionais, uma quitação de débitos e um efetivo e permanente processo de desembolso”, destacaram.

Assim como repassado na semana passado, a Secretaria de Estado de Saúde reiterou que está sendo elaborado um calendário fixo buscando equacionar os principais gargalos e, dessa forma, construir um horizonte de normalidade para viabilizar o funcionamento normal de rede e da saúde pública estadual. “Estamos trabalhando e conversando com nossas unidades regionais, como apoio do Governo do Estado, para normalizar todos os serviços de saúde”, reiteraram.