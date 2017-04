A 13ª edição da tradicional Festa do Bode, realizada pela Loja Maçônica Obreiros da Arte Real Nº 52, com a participação das lojas Estrela do Leste nº 05 e Aurora da Virtude nº 53, acontece no dia 3 de junho, no Caiçara Tênis Clube, a partir das 20 horas. O convite custa R$ 40 e crianças até 7 anos não pagam. Toda renda será doada à Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor) e ao Centro de Reabilitação Louis Braille.

Para anunciar o evento, estiveram ontem no A TRIBUNA Demilson Lima dos Santos, Nelson da Conceição Souza e Hermes Antônio Moriggi, o Big, que são membros da comissão organizadora desta edição da festa. Eles explicaram que os convites poderão ser comprados na Casa de Carne Ipanema, Roberto Pizzaiolo, Ótica Boa Vista e Drogacerta. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (66) 99901-2952.

No ano passado, a tradicional Festa do Bode contabilizou um lucro de R$ 30 mil, que foi repassado à Apor. “Nesta edição, temos um cardápio variado com carne de carneiro, suína e frango”, antecipou Nelson da Conceição.