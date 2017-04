Será realizado em Rondonópolis, no dia 3 de junho, a XIII edição da Festa do Bode. O evento ocorrerá no Caiçara Tênis Clube e contará com um jantar dançante. Alguns itens do cardápio são carne de carneiro, carne bovina, carne suína e frango. A renda da festa será revertida para a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor) e para o Centro de Reabilitação Louis Braille. O evento é organizado pela loja maçônica Obreiros da Arte Real. Mais informações na edição deste sábado (29).