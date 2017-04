A Justiça do Trabalho em Mato Grosso determinou o fechamento imediato do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, localizado em Várzea Grande, até que o local receba medidas que evitem a infestação de pombos. A decisão tem caráter liminar e cabe recurso. Com a interdição do Centro, os serviços de entrega devem sofrer ainda mais, e a população pode esperar atrasos ainda maiores do que os já registrados nas entregas.

Hoje, por exemplo, ao efetuar uma compra pela internet, a encomenda passa necessariamente pelo Centro de Tratamento. Devido a demora para ser enviado para o destino final, o local já foi até apelidado de “Nárnia dos Correios”, numa referência ao mundo fantástico criado pelo escritor Irlandês Clive Staples Lewis, local narrativo para a série de livros As Crônicas de Nárnia.

Hoje, por exemplo, em Rondonópolis, as encomendas do tipo PAC, que são utilizadas para envio de mercadorias de forma mais econômica, não tem sequer uma previsão de entrega. Normalmente, as encomendas não chegam com menos de 50 dias da data de envio pelo remetente.

Se normalmente as cartas e encomendas não costumam chegar no prazo, com o fechamento do local e até que a situação seja reestabelecida e as entregas normalizadas, os clientes terão muita dor de cabeça.

ENTENDA

Nesta semana, o trabalhador Celso Luiz Gomes (47), teve morte cerebral após contrair uma infecção por histoplasmose, mais conhecida como “doença do pombo”, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso (Sintect).

Cerca de 300 trabalhadores da unidade de Várzea Grande cruzaram os braços na última terça-feira (28), e seguem com os serviços suspensos por tempo indeterminado em protesto pela morte do colega. As denúncias dão conta do ambiente totalmente insalubre para o trabalho, o que estaria colocando a vida dos servidores em risco.

A Justiça determinou que os Correios realizem a dedetização do prédio, limpeza ou contratação de empresa especializada na eliminação de pombos e demais animais causadores de doenças, sem a presença dos seus trabalhadores (uma vez que há risco de que tenham a saúde afetada pela inalação de substâncias tóxicas).

Enquanto a situação não resolve, os serviços ficarão paralisados na unidade, afetando Mato Grosso e também outros Estados, cujas mercadorias e correspondências passam pelo Centro de Distribuição.