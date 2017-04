O pioneiro Josino Moreira de Souza Filho, o popular Seu Coco, faleceu ontem, pela manhã, na própria residência, aos 82 anos de idade. O velório vem transcorrendo na União Familiar São José, na Avenida Bandeirantes, e o sepultamento será hoje (6/4), às 16h, no Cemitério Municipal São João Batista (Mata Grande).

Nascido em 24 de novembro de 1934, Seu Coco chegou ainda adolescente em Rondonópolis, em 1947, junto com o pai dele, o também pioneiro Josino Moreira de Souza, considerado o primeiro líder comunitário do município, ambos vindos do estado de São Paulo.

Em Rondonópolis, conheceu a dona Conceição Santos de Souza, com quem teve 11 filhos, 20 netos e 25 bisnetos. Ela faleceu em 2010. Ele trabalhou grande parte da vida como “chapa”. Ultimamente estava adoentado devido às sequelas de um derrame (AVC). Entre os filhos, pode-se citar o enfermeiro Ednaldo Souza, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme Ednaldo, o pai chegou há muito tempo na cidade e deixa o exemplo de uma família unida, alegre e que sempre se reunia. “Ele deixou entre nós a vontade de lutar, vencer na vida e de manter a família unida”, externou.