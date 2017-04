A 45ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso (Exposul) foi lançada e apresentada para a imprensa, na manhã desta segunda-feira (17), em Rondonópolis. Com duração de seis dias, de 7 a 12 de agosto, a feira contará com shows e outras atrações. A reportagem completa você confere na edição desta terça-feira (18) do Jornal A TRIBUNA.