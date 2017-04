Em meio à Semana do Índio e em comemoração ao Dia do Índio, celebrado hoje (19), o Museu Rosa Bororo, em Rondonópolis, abriu ontem (18) mais uma exposição para o público, desta vez homenageando os indígenas da região.

Denominada “Sempre Boé – O Ser Bororo se Fortalece no seu Dia a Dia”, a exposição é uma promoção da Secretaria de Cultura e fica aberta aos visitantes até o dia 31 de maio, de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h. A entrada é gratuita.

O diferencial da exposição, conforme a organização, se dá pelo fato da mostra ser montada sob o olhar da comunidade. O produto do evento são fotos tiradas pelos Índios de suas próprias tribos, do seu dia a dia, de sua cultura, de suas atividades, ou seja, do seu mundo.

O cotidiano das tribos é mostrado conforme a visão dos próprios indígenas. O intuito da exposição é a valorização da cultura indígena, bem como promover uma reflexão sobre a importância da preservação dos povos, da manutenção de suas terras e respeito às suas manifestações culturais.

O telefone para informações e agendamento de visitas para escolas é o (66) 3411-5325. O Museu Rosa Bororo fica na região Central da cidade, no cruzamento da Rua Arnaldo Estevão com a Avenida Cuiabá.