Dias desses conversando com uma amiga ela reclamava do namorado e eu ouvia pacientemente suas lamúrias. Em certo momento da conversa lhe disse: Se não está satisfeita, porque você não muda de namorado? Ela foi enfática em sua resposta: ”Não existe homem perfeito, se eu trocar sempre haverá um defeito”. Essa resposta ficou rondando meus pensamentos, será que o tal do homem perfeito existe?

Mas afinal o que é a perfeição? Segundo o dicionário Aurélio, é um ato de acabar ou aperfeiçoar alguma coisa. Peraí! Então quer dizer que não existe nada perfeito? Se a gente tem que fazer o acabamento é porque não tá pronto. E o que mais vemos por aí são homens imperfeitos. Aceitem!

Os defeitos fazem parte do pacote, se você quer se entregar a um relacionamento e ser feliz, seja realista e deixe de lado essa imagem do príncipe encantado que só existe em contos de fada. Mesmo porque você não é perfeita, assuma pra si mesma.

A Universidade de Remington, na Colômbia realizou em 2012 uma pesquisa com 2 mil mulheres que comprovou que apenas 25% delas acreditam que o homem perfeito existe, e as outras 75% tem plena certeza que esse homem não existe. E ainda 69% disseram na pesquisa que encontraram o seu homem perfeito do jeito que ele é. Segundo a pesquisa, boa parte das mulheres já aceitam o parceiro tendo plena consciência de suas imperfeições.

Eu digo que você pode encontrar por aí o homem ideal pra você, é o homem que supra as suas necessidades, mesmo sendo imperfeito, que te faça feliz, que faça você fechar os olhos para os seus defeitos. Nessa busca da sua cara metade é importante listar as principais qualidades que busca em um homem e ir a luta, mas tenha sempre em mente que você também tem defeitos. Se conheça, só assim poderá encontrar o homem ideal.

No final das contas você vai descobrir que o homem perfeito tem defeitos, porém saberá que ele é ideal pra você quando você fechar os olhos para os seus pequenos defeitos e imperfeições.

(*) Rejane Santana da Costa é servidora pública estadual, formada em Comunicação Social – UFMT e pós graduada em Docência no Ensino Superior.