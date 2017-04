O aposentado Vicente Martins de Aquino, hoje com 84 anos, é o personagem deste domingo da série de entrevistas especiais do Jornal A TRIBUNA com pioneiros de Rondonópolis. “Vicentão”, como é chamado carinhosamente pelos amigos, conheceu o Município por volta de 1962 trabalhando como motorista, e em 1967 ficou em definitivo na cidade. Hoje, é uma das figuras mais conhecidas das festas que envolvem a área rural, especialmente as cavalgadas realizadas por toda a região.

Natural de Luz, Minas Gerais, Vicente Martins de Aquino, que em setembro completa 85 anos, nasceu em uma fazenda conhecida como Córrego do Bagaço. Já casado e trabalhando como motorista, conheceu Rondonópolis em 1962, quando começou a realizar transportes de diversos produtos para a cidade.

Passou então a trabalhar também como lavrador por aqui, e com o dinheiro de alguns volumes de arroz, feijão e milho vendidos, comprou um caminhão, passando a trabalhar então por conta própria.

Ele se estabeleceu na cidade em 1967, junto com a primeira esposa, e deixando os pais em Minas Gerais. Vicente lembra que a cidade de Rondonópolis, embora ainda começando, já tinha alguns hotéis e um comércio interessante quando se mudou de vez para cá. Hoje, ele diz se admirar em ver como o Município cresceu. “Eu nem conheço mais Rondonópolis, são tantos bairros, alguns que nem sei o nome”, relata.

Desde que conheceu Rondonópolis, a sua principal atividade para sustentar a família foi o transporte de produtos. “Puxei de tudo com meu caminhão. Pegava gado em Rondonópolis e levava para Capinópolis (MG), depois, retornava com o malote de dinheiro do dono do gado”, conta o senhor Vicente, que acompanhou todo o crescimento da pecuária na cidade ao longo desses anos.

“Pegávamos gado gordo aqui e levávamos para Porto Velho, porque aqui não tinha nada. A gente levava pra lá para fazer o abate. No caminhão, a gente também levava várias galinhas. Como elas não aguentavam a viagem, quando alguma morria a gente vendia nessas pensões e restaurantes da beira da estrada, e comia também”, brinca.

Extremamente conhecido pelas pessoas envolvidas com a agricultura e pecuária na cidade, Vicente é figura certa em cavalgadas, marchas de muladeiros e festas que envolvem a cultura da terra. Apesar da idade, ele não desanima em percorrer a região e ir até o Pantanal junto aos amigos.

“Enquanto eu aguentar vou continuar participando, se a gente não se divertir a vida leva mais ligeiro. Eu estou aproveitando a minha vida agora, depois de velho. Na vida a gente só trabalha, aquele corre-corre, e agora eu tô aproveitando”, conta.

Nos próximos dias, Vicente deve participar da tradicional Marcha dos Muladeiros, bem como em agosto da Cavalgada da Exposul. Ansioso ele também está pela homenagem prometida pela gestão anterior, que disse que iria utilizá-lo como modelo para fazer a estátua de um trabalhador carreiro na Praça dos Carreiros, no Centro da cidade, durante a reforma prometida que não aconteceu.

“No começo eu fiquei sem jeito, mas depois fiquei pensando que seria bonito um neto, um bisneto ou os filhos dos amigos lembrarem de mim e de tanta gente que trabalhou como carreiro em Rondonópolis. Mas, o Percival perdeu a eleição, não deu tempo de fazer”, brincou.