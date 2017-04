Prédio onde os primeiros cursos serão ofertados e os custos envolvendo a estadia de professores vindos de Alto Araguaia precisam ser esclarecidos

As estruturas iniciais do núcleo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis ainda não foram definidas. O prédio onde os primeiros cursos serão ofertados e os custos envolvendo a estadia de professores vindos de Alto Araguaia precisam ser esclarecidos. Uma parceria entre a Unemat e a Prefeitura de Rondonópolis está sendo construída para oferta dos primeiros cursos na cidade.

A decisão de instalação do núcleo da Unemat em Rondonópolis já está oficializada, conforme posição do Conselho Universitário (Consuni) da instituição. Agora, a reitoria da Unemat deve definir, junto com a Prefeitura de Rondonópolis, os detalhes acerca do funcionamento desse núcleo. O presidente da Comissão da Câmara Municipal em prol da implantação e criação de universidades públicas em Rondonópolis, o vereador Thiago Silva, adiantou que deve se reunir na próxima semana com o prefeito Zé Carlos do Pátio para discutir essas pendências em relação ao núcleo da Unemat na cidade.

Conforme Thiago Silva, essa comissão da Câmara visitou diversas escolas em Rondonópolis disponíveis e com estrutura viável para o começo das atividades do núcleo da Unemat. Após isso, um relatório foi entregue ao prefeito com as escolas com condições de sediar os cursos iniciais da instituição. Entre todos os locais, o vereador acredita que o prédio com melhores condições para sediar o núcleo da Unemat é a Escola Técnica Estadual (Secitec), que já é uma estrutura do Estado.

A assessoria da Unemat, por sua vez, explicou que os professores dos dois primeiros cursos desse núcleo em Rondonópolis (Letras e Computação) serão bancados pela própria instituição, pois são ligados ao campus de Alto Araguaia. Falta esclarecer agora o custo de deslocamento, estadia e alimentação desses professores em Rondonópolis. Conforme Thiago Silva, para esses tipos de despesas, existe uma emenda de autoria dele, no valor de R$ 500 mil, no orçamento deste ano de 2017, que pode ser usada como contrapartida da Prefeitura, inclusive para essas despesas extras dos professores na cidade.

Thiago Silva espera que uma reunião entre representantes da Unemat e da Prefeitura, nos próximos dias, possa acertar todas essas pendências e dúvidas.

Vale informar que as inscrições para os primeiros cursos da Unemat em Rondonópolis já estão abertas.

As isenções para o vestibular serão entre os dias 24 e 26 deste mês no site da instituição na internet.