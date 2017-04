O governo de Mato Grosso entregou ao Tribunal de Contas o Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2016. O documento foi entregue pela equipe econômica do Executivo, composta pela Casa Civil e secretarias de Fazenda (Sefaz), Planejamento (Seplan), Gestão (Seges) e Controladoria Geral do Estado (CGE), ao presidente do TCE, conselheiro Antonio Joaquim, na manhã desta segunda-feira (03).

Dentre os principais indicadores do Balanço destacados pelo secretário de Fazenda, Gustavo de Oliveira, estão os valores repassados para as áreas de Saúde, Educação e Segurança. Ao longo do ano de 2016, foram destinados mais de R$ 1,4 bilhão para as políticas de saúde no Estado e R$ 2,9 bilhões para Educação, atingindo mais de 29% das receitas empregadas. Já para a área de Segurança, foram destinados cerca de R$ 1,9 bilhão.

O balanço traz ainda os números da receita, que chegou ao marco de mais de R$ 16 bilhões. Por outro lado, as despesas saíram de R$ 14,353 bilhões para R$ 17,025 bilhões. “O que nos chama atenção nesse momento é que as despesas de pessoal e com a dívida crescem e os recursos para investimentos vêm caindo ano a ano. Por isso, precisamos propor medidas para que se recupere a capacidade de investimento do Estado e que possamos manter o desenvolvimento das unidades orçamentárias do Poder Executivo para responder às demandas do cidadão”, pontua Oliveira.

Neste sentido, o gestor destacou ainda a importância da relação entre o Poder Executivo e o TCE afirmando que “num momento em que a crise fiscal se alastra por todos os Estados, somente a parceria entre um Poder Executivo atuante, forte, com metas estabelecidas e um Tribunal de Contas disposto a inovar para fazer o enfrentamento da crise é que nós vamos adiante”.

Em sua fala o conselheiro relator das contas, Valter Albano, explicou que, durante todo o ano de 2016, o TCE fez os apontamentos necessários e que a entrega do balanço é a finalização desse processo. “Procuramos fazer todos os alertas, que são aqueles comunicados formais, para que os órgãos do governo possam ir fazendo a leitura, os ajustes necessários e/ou processos de melhorias. Durante o exercício 2016, isso foi feito largamente de uma forma absolutamente técnica, como é o nosso dever”, afirma o conselheiro.

Após a entrega, o documento será analisado e em 60 dias o resultado final da prestação de contas será entregue ao Pleno do Tribunal de Contas para o devido julgamento. Posteriormente, o resultado do julgamento é apreciado pela Assembleia Legislativa.