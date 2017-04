Com anúncio do pagamento, Governo do Estado aguarda o retorno imediato dos serviços suspensos no hospital

A Secretaria de Estado de Saúde anuncia que os pagamentos referentes aos atrasos verificados no Hospital Regional de Rondonópolis foram normalizados nesta sexta (07/4). Com isso, repassou que aguarda o retorno imediato dos serviços suspensos no hospital. Conforme noticiado ontem pelo Jornal A TRIBUNA, os médicos iniciaram anteontem (6) uma paralisação em diversos serviços da unidade, expondo que sofrem com os salários atrasados desde dezembro.

A denúncia é que a dívida para com o Hospital Regional de Rondonópolis superava a casa dos R$ 13 milhões, resultando no atraso de pagamento dos médicos e de fornecedores e na falta de insumos. Sobre a situação da unidade, a atual gestão da Secretaria de Estado Saúde destacou que vem consolidando todos os levantamentos orçamentários, financeiros e restos a pagar para equacionar junto aos credores em geral, dentro destes os dos Hospitais Regionais, “uma quitação de débitos e um efetivo e permanente processo de desembolso”.

Com a paralisação em andamento no Hospital Regional de Rondonópolis, os médicos estão deixando de realizar cirurgias eletivas (aquelas que podem ser programadas), consultas ambulatoriais e exames externos. Somente casos de urgência e emergência estão mantidos, segundo relatado pelo corpo clínico. A estimativa é que uma média de 250 pessoas por dia estejam ficando sem atendimento no hospital com essa paralisação.

Dentro do anúncio de estruturação financeira, a Secretaria de Estado de Saúde repassou ao Jornal A TRIBUNA que está sendo elaborado um calendário fixo de pagamentos, buscando equacionar os principais gargalos e, dessa forma, construir um horizonte de normalidade para viabilizar o funcionamento normal da rede e da saúde pública estadual. “Estamos trabalhando e conversando com nossas unidades regionais, como apoio do Governo do Estado, para normalizar todos os serviços de Saúde”, garantiram.

Apesar da garantia do Estado, o diretor clínico do Hospital Regional de Rondonópolis, Luiz Antunes Hachem Neto, informou ontem ao Jornal A TRIBUNA que a paralisação dos serviços continua e assim permanecerá até o pagamento de ao menos uma competência em atraso. Oficialmente, até a noite de ontem, o profissional não tinha sido comunicado da normalização dos pagamentos junto ao hospital, nem da previsão do pagamento de alguma folha salarial dos médicos.

Quando da efetivação dos repasses, a Sociedade Beneficente São Camilo, responsável pela gestão do Hospital Regional de Rondonópolis, recebe os recursos e, na sequência, faz a programação dos pagamentos aos profissionais.

DEPUTADO COBRA

O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD) – Nininho – se reuniu anteontem (06) com o secretário de estado de Saúde, Luiz Soares, e com o chefe da Casa Civil, Paulo Taques, para tratar da situação dos repasses do Hospital Regional de Rondonópolis. Para o deputado, que tem cobrado constantemente uma ação efetiva para a área de Saúde, as circunstâncias apresentadas em Rondonópolis não podem mais esperar.