Com o recebimento dos laudos exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Estádio Luthero Lopes está apto a receber partidas do União Esporte Clube pela Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia do Colorado na quarta divisão nacional está marcada para o dia 21 de maio contra o Sete de Setembro, do Mato Grosso do Sul, às 18h, em casa. Leia mais sobre o assunto na edição desta quinta-feira (27) do Jornal A TRIBUNA.