Onze pessoas foram indiciadas sob a acusação de furto e organização criminosa, entre elas funcionários da empresa Açometal

A Polícia Judiciária Civil (PJC) indiciou 11 pessoas suspeitas de integrarem um suposto esquema montado para desvio de mercadoria da empresa AçoMetal, por furto e organização criminosa. A empresa tem sede em Sinop e lojas em Alta Floresta, Tangará da Serra e Rondonópolis. Entre os indiciados por suspeita de participação no esquema, está um funcionário da filial em Rondonópolis. O indiciamento foi resultado da conclusão do inquérito policial da operação “Confidere”, deflagrada no dia 31 de março, que apurou o suposto esquema que desviou entre R$ 13 milhões e R$20 milhões.

A investigação teve início em janeiro deste ano, depois de uma denúncia do próprio grupo que controla a Açometal, que suspeitou de que gerentes de alta confiança do estabelecimento estariam desviando materiais, por meio do cancelamento de notas fiscais.

Conforme a investigação, os funcionários cancelavam as notas fiscais e simulavam que os produtos ainda continuavam no depósito da empresa. Porém, as mercadorias eram comercializadas.

Segundo a polícia, foram bloqueados R$ 7 milhões em bens dos suspeitos, entre fazendas e carros de luxo. Desde que deram início ao esquema os funcionários acumularam patrimônios milionários, incompatíveis com o salário de R$ 4 mil, que cada um recebia.

Foram encontrados comprovantes de mais de R$ 200 mil em imóveis e transações, e R$ 1,2 milhão na compra de uma casa. Entre os gastos comprovados, segundo a polícia, estão a compra de cortinas no valor de R$ 30 mil, sofás de R$ 22 mil e utensílios domésticos. Mais de 1.200 notas foram canceladas, mas os materiais mesmo assim foram entregues para os clientes, segundo a polícia.