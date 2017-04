O futuro agora também está ao alcance dos rondonopolitanos. A Espaçolaser, maior rede de clínica de depilação a laser do Brasil, inaugurou uma franquia no Rondon Plaza Shopping, em Rondonópolis, passando a oferecer para toda a região a mais moderna tecnologia em depilação a laser, conhecida como depilação definitiva.

O empresário Rafael Bervian Rossato, responsável pela unidade de Rondonópolis, conta que a Espaçolaser vem preencher uma lacuna no mercado local, observando que muitas pessoas procuravam o serviço de depilação definitiva em outras cidades em busca de maior qualidade e eficiência.

Possuindo grande experiência na área, a Espaçolaser foi fundada há 14 anos, sendo que se tornou franquia há três anos e já conta com 221 unidades no País. Rafael atesta que um dos grandes diferenciais na nova unidade é a máquina utilizada para a depilação a laser: a Gentle Laser Pro, da Candela, importada dos EUA e que representa o que há de mais novo no mercado.

O equipamento usado em Rondonópolis dispõe de laser com cristais de Alexandrite, que possui um sistema especial de resfriamento por gás criogênio, tornando a aplicação mais rápida e confortável que os demais métodos. Rafael garante que esse método possibilita uma redução de 40% a 50% de dor na pele para quem tem problema de sensibilidade.

Outro diferencial da Espaçolaser está na capacitação dos profissionais envolvidos, garantindo uma padronização no atendimento e na prestação do serviço em todo o Brasil. O procedimento de depilação a laser é feito por fisioterapeutas que passam por um treinamento teórico e prático em São Paulo, junto com as atendentes.

Os pacotes da Espaçolaser são compostos por 10 sessões, quantidade ideal para maioria dos casos. São pacotes vitalícios, nos quais, havendo a remoção dos pelos em menos sessões, os clientes podem fazer uso das demais sessões em qualquer período da vida, em qualquer unidade do País, quando houver necessidade. Além disso, há opção de sessões avulsas para quem já iniciou o tratamento em outras clínicas.

Rafael destaca ainda as facilidades de pagamento e de negociação da Espaçolaser, com possibilidade de parcelamento em cartão de crédito em até 12 vezes, além de cheque e boleto. Mensalmente há campanhas promocionais, com descontos de até 35% em pacotes. Os interessados podem agendar uma avaliação e marcar o início do tratamento através dos telefones (66) 3422-1531/1765 ou 99977-3555 (Whatsapp). E-mail: rondonopolis-rondon.comercial@espacolaser.com.br

A unidade de Rondonópolis ainda tem a vantagem do horário diferenciado do Shopping, das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado, e nos domingos, das 14h às 20h, sendo, portanto, uma ótima opção para os moradores das cidades vizinhas que querem aproveitar o fim de semana.