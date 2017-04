Policiais do 4º Comando Regional da Polícia Militar estão desenvolvendo um projeto para prevenção da violência em escolas de Rondonópolis. As atividades fazem parte do programa conhecido como “Ronda Escolar”, que agora passou a se chamar “Escola Segura”.

Ao todo, 70 escolas de Rondonópolis, abrangendo municipais, estaduais e particulares das zonas rural e urbana, estão sendo beneficiadas com o projeto. Entre os propósitos estão prevenir e combater atos de violência, o envolvimento de estudantes com as drogas, e a desordem escolar.

No projeto, os policiais envolvidos promovem rondas ostensivas diárias e ministram um ciclo de palestras para falar sobre o papel do policiamento escolar, da prevenção à violência, drogas e conscientização de ações criminosas. Também são promovidos trabalhos de vínculos sociais, como o combate e prevenção ao bullying.



O coordenador do programa é o tenente Felipe Nunes Cordeiro, que explica que a implantação deste projeto advém do anseio da própria população, que pedia a presença dos policiais nas escolas, com uma abordagem e tratamento diferenciado aos estudantes.

Quando solicitados pelos diretores das escolas, os policiais ainda realizam um bate-papo com alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade, indisciplina e que apresentam desvio de comportamento.

O projeto “Escola Segura”, considerando o período em que chamava “Ronda Escolar”, já é realizado há cerca de dois anos. Para sua realização, oito policiais se dividem nos períodos matutino e vespertino para visitar até oito escolas por dia, totalizando 48 por semana.

A iniciativa também faz o atendimento de ocorrências de menor potencial ofensivo, como furtos, atos de vandalismo e outros danos materiais nas escolas.