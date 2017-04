A emissão de muitos carnês com valores errados do Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017 tem causado transtornos aos contribuintes em Rondonópolis. Apesar da prorrogação do vencimento do pagamento com desconto, um dos problemas são as enormes filas que esses contribuintes têm enfrentado para regularizar os valores emitidos com erro pelo poder público.

Na semana passada, quem foi à sede do paço municipal, no bairro Vila Aurora, no intuito de tentar corrigir os valores dos carnês de IPTU emitidos com erro, teve de ter paciência e esperar bastante. Além da grande demanda de pessoas em busca do pagamento do imposto com desconto, muita gente tem procurado a Prefeitura para correção dos valores emitidos com erro.

O valor de aumento incidente no IPTU deste ano é de apenas 7,38%, contudo, em muitos carnês o aumento chegou a mais de 50%. A Prefeitura de Rondonópolis alega que em apenas 1.200 carnês, aproximadamente, foram encontradas irregularidades no cálculo do imposto. No entanto, pelo grande contingente de contribuintes em busca da correção dos valores no paço municipal, a impressão é que o número seja bem maior.

Ao se dirigir ao paço municipal para regularização dos valores do imposto, o contribuinte recebe um requerimento que precisa ser preenchido, solicitando o recálculo e a correção. Os atendentes têm informado que nesses casos, devido ao erro, não será possível fazer o pagamento até o próximo dia 27, mas que ainda assim não perderão o desconto de 20%. O pagamento será possível, com os benefícios inicialmente previstos, quando da emissão do parecer de cada caso. Com isso, até a Prefeitura deixará de arrecadar nesse primeiro momento.

Uma das reclamações é que, apesar de o erro ter sido da Prefeitura, que devidamente o reconheceu, os contribuintes precisam passar por todos esses transtornos. O ideal seria que o próprio poder público corrigisse os valores dos carnês com cálculos equivocados e os disponibilizasse aos contribuintes no site da Prefeitura. Além disso, há a situação daqueles contribuintes que pagaram ou pagarem o IPTU com erro e não reclamarem. Nesse caso, os contribuintes acabarão sendo lesados, de acordo com a forma proposta pelo Município, uma vez que precisa ser requisitada a correção.

Segundo a Prefeitura, os carnês de IPTU emitidos com erro correspondem a cerca de 1% do total, na ordem de 105 mil. A justificativa é que a migração no sistema informatizado de lançamento de imposto, realizado em dezembro de 2016, pode ter provocado um erro na aplicação de algumas alíquotas referentes ao IPTU 2017, devido ao não reconhecimento do “item gradil”. A reportagem foi informada que os erros de cálculos no imposto ocorreram especialmente em terrenos que possuem grades no lugar de muro.

Vale reforçar que, caso seja constatado aumento superior aos 7,38% da inflação, os contribuintes devem procurar a Prefeitura para as devidas correções no IPTU.t