Serviço necessário para solucionar problema na via é complexo, o que demandará considerável quantia de recursos municipais

A erosão que consome metade da pista na Rua Rui Barbosa, no acesso à Vila Canaã, conforme mostrado nesta semana pelo Jornal A TRIBUNA, ainda não tem prazo para começar a receber os serviços de reparo por parte da Prefeitura. Ao contrário do informado pelo poder público inicialmente, o serviço a ser realizado no local é complexo e ainda depende da definição de projeto e de orçamento.

O problema na Rua Rui Barbosa ameaça interromper o tráfego de veículos na via e também provocar acidentes. Para discutir a situação no local, o engenheiro civil da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) Márcio Marques esteve em reunião, na tarde de ontem (26/4), com a secretária municipal de Infraestrutura, Nívea Calzolari. A informação é que o Município ainda analisa projeto e orçamento para a referida obra de intervenção.

Conforme Márcio Marques, o serviço a ser realizado nesse ponto da Rua Rui Barbosa é de grande complexidade, bem parecido com o que vem sendo executado pela administração na Avenida Anselmo Cardinal, principal via de acesso ao Distrito Industrial Rondonópolis, o mais antigo da cidade. Ele atesta que será necessário fazer a troca do bueiro celular e recompor o aterro e o pavimento, demandando expressiva quantia de recursos.

O engenheiro da Coder externou à reportagem ainda que uma empresa vem executando próximo do local da erosão na Rua Rui Barbosa o serviço de canalização do córrego que passa sob a via, o córrego Patrimônio. Nesse sentido, disse que pode ser estudado um serviço de reparação da erosão em conjunto com essa empresa. Apesar das explicações, o profissional destacou que a definição da melhor opção cabe ao Poder Executivo, uma vez que a Coder apenas executa serviços mediante contrato.

Essa não é a primeira vez que esse ponto da Rua Rui Barbosa sofre com a formação de grande cratera, tendo passado pela mesma situação entre 2012 e 2013. No final de 2013, a Prefeitura gastou expressivo aporte de recursos para executar o serviço de reforma da drenagem de água pluvial no local, afirmando que a solução seria definitiva, mas não teve eficácia, resultando no reaparecimento do problema poucos anos depois.

Vale informar que, no começo desta semana, a equipe da Prefeitura havia informado à reportagem que a Coder já estava com ordem de serviço [agora retificou que não há] e que passaria a atuar de imediato na solução do problema.