Uma erosão já consumiu metade da pista e ameaça interromper o tráfego de veículos na Rua Rui Barbosa, no acesso à Vila Canaã. A situação vem sendo verificada no local onde passa o córrego Patrimônio e gera preocupação entre os usuários da via, sobretudo aos moradores da região.

No intuito de evitar acidentes, a Prefeitura colocou blocos de concreto no entorno da cratera. Contudo, em caso de chuva forte, todo resto da pista pode desmoronar em função do problema e ser levado pelas águas, podendo resultar em graves acidentes.

Vale lembrar que, entre 2012 e 2013, a Rua Rui Barbosa sofreu com a mesma situação, nessa mesma região. No final de 2013, a Prefeitura havia efetuado um serviço de reforma da drenagem de água pluvial no local, afirmando que a solução seria definitiva.

Em 2013, a Prefeitura utilizou cerca de 800 sacos de areia misturados com cimento, na contenção do barranco do córrego, junto à canalização que passa sob a via. No entanto, poucos anos depois, a erosão voltou a tomar conta da pista, conforme se vê agora pela imagem.

Em 2013, inclusive, um veículo caiu na cratera nesse ponto da Rua Rui Barbosa. Na época, o motorista de uma caminhonete, apresentando sinais de embriaguez, seguia pela Rua Rui Barbosa, quando perdeu o controle do veículo e acabou caindo dentro do buraco, sem grandes ferimentos.

Ontem, em contato com a Prefeitura, o Jornal A TRIBUNA foi informado que a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) já está sabendo da erosão nesse ponto da Rua Rui Barbosa e que está com ordem de serviço para providenciar a solução para o problema.

A informação é que, entre hoje e amanhã, a Coder deve deslocar pessoal para começar a trabalhar no local.