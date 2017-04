Às vésperas de completar 34 anos, José Ricardo Dutra tem motivos mais do que especiais para comemorar. Após 75 dias internado no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, José reencontrou, na tarde de anteontem (30.03), a equipe de piloto e tripulantes do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que ajudou a salvar sua vida.

Era uma tarde chuvosa do dia 15 de janeiro deste ano, quando a equipe do Ciopaer foi acionada para atender uma ocorrência de resgate em uma zona rural no município de Santo Antônio do Leverger . José Ricardo e a esposa estavam instalando uma antena de televisão, quando sofreram uma forte descarga elétrica. A esposa de José não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. José sofreu queimaduras graves por todo corpo e teve parte do braço esquerdo amputado. Ele foi socorrido pela equipe do Ciopaer com quem teve os primeiros atendimentos ainda no local, pela médica do Samu, Nayara Farias.

“Era um quadro muito grave e ainda precisávamos estabilizar a vítima”, relembra a médica.

Um dos integrantes da equipe de resgate, 2º piloto e tenente coronel PM Enio Teixeira da Silva, conta que no dia chovia bastante, e não sabiam a localização exata da ocorrência. “Foi um resgate muito difícil. Para mim, é uma honra e satisfação vê-lo com vida”, falou.

Após dias difíceis de internação, José fez um pedido especial à sua família: gostaria de conhecer a equipe de resgate que salvou a sua vida. E nesta quinta-feira o encontro aconteceu.

José agradeceu a visita da equipe. “Graças a Deus e a vocês estou vivo. Em breve vou poder ir para casa, ver minhas filhas. Minha esposa morreu, mas pelo menos eu estou aqui, vivo, para poder cuidar delas”, falou emocionado. Para eternizar o reencontro, José foi presenteado com uma camiseta do Ciopaer.