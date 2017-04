O conjunto habitacional Celina Bezerra, que teve a primeira etapa de sua obra iniciada em 2014, completou no último mês dois anos de atraso para a entrega. A construção, que envolve 4.030 apartamentos, fica localizada em uma área após o Parque de Exposições, ao lado do Residencial Alfredo de Castro. A sua primeira etapa, deveria ser tocada por duas construtoras diferentes, sendo que uma delas avançou na construção de 1.140 apartamentos e a outra, que estava responsável pela construção de 1.452 apartamentos, passou por dificuldades financeiras e a obra sequer começou.

Com alguns prédios levantados, os futuros moradores inscritos em programas habitacionais da Prefeitura de Rondonópolis aguardam que a obra seja retomada, para enfim ser entregue.

Em reunião realizada ontem (3) na Prefeitura, envolvendo representantes do BB e do Estado, incluindo o secretário-adjunto de Cidades, Cláudio Miranda, o Governo de Mato Grosso se comprometeu a oferecer a contrapartida para entrega da primeira etapa do residencial, ou seja, R$ 4 milhões. Agora, a expectativa fica pela liberação do dinheiro e a retomada da construção. “Precisamos de união para ajudar a região [do Alfredo de Castro], pois ela é maior do que a cidade de Pedra Preta e outras várias da Baixada Cuiabana. Caso contrário, a situação é preocupante”, disse o prefeito.

Sobre os outros 1.452 apartamentos, que eram de responsabilidade da construtora que entrou em recuperação judicial, o Banco do Brasil informou que fará a contratação de uma nova empresa para retomar a construção. Em meio à burocracia, são inúmeras famílias que continuam a pagar aluguel, aguardando a tão sonhada casa própria.

O projeto do Celina Bezerra prevê a construção de apartamentos pelo “Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 01”, e é voltado para famílias com renda entre 0 a R$ 1.600,00. O residencial tem blocos verticais de 04 andares, com 04 apartamentos por andar. Trata-se do maior conjunto habitacional de Rondonópolis, cuja a expectativa é abrigar mais de 13 mil pessoas quando entregue as duas etapas.