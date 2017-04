Uma saudade…e tudo começa a mover-se, uma inspiração e a vontade de homenagear a avó que já partiu há 8 anos… A bailarina Ariel Ereio Venâncio, filha do casal Sarah Jane e Paulo César Venâncio, empreendedores na área artística e esportiva em Rondonópolis criou uma coreografia baseada no poema “Entre o nascer e o pôr do sol” escrito por sua avó, professora Edith Pereira Barbosa em fevereiro de 2008, muito antes de saber sobre o diagnóstico do câncer. A estreia do vídeo dança “Entre o nascer o e pôr do sol” será neste sábado (8).