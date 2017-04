Em Rondonópolis, o transporte coletivo também vai parar por duas horas nesta sexta-feira

As manifestações contra a reforma da Previdência, Trabalhista e a recente terceirização aprovada pelo Congresso Nacional, propostas do governo Michel Temer, devem acontecer amanhã (28) em mais de 500 cidades no Brasil. Em Rondonópolis, até o momento, 20 entidades representativas já confirmaram presença no ato.

São elas os servidores da Justiça Federal, servidores do Detran, integrantes da União da Juventude Socialista (UJS), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido dos Trabalhadores (PT), Padre Gunther Lendbradl representando a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Frente Brasil Popular, Sindicato dos Bancários, Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra (MST);

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep), Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da UFMT, Movimento Resistência Popular, Movimento 13 de Outubro, Grupo de Apoio a Travestis e Transexuais de Rondonópolis, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar e Sindicato dos Servidores Públicos de Rondonópolis (Sispmur). Com relação a classe política, até a tarde de ontem, apenas o vereador Silvio Negri havia confirmado presença nos protestos.

O ponto de encontro será em frente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na Rua Arnaldo Estevão, região Central. Após um ato, os manifestantes seguem em caminhada pela Rua Fernando Correa da Costa até a Praça Brasil, onde o Padre Gunther Lendbradl fará a leitura de carta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) contra as reformas.

A caminhada segue pelo quadrilátero central e termina com um ato musical novamente na Praça Brasil. “Durante o trajeto vamos entregar panfletos e também alertar a população sobre os direitos que serão retirados caso as propostas sejam aprovadas”, disse Almir Araújo, do Sindicato dos Bancários, que esteve na redação do A TRIBUNA na tarde de ontem (26) para divulgar a manifestação, juntamente dom Dê Silva, do MST e Juvenal Paiva da Silva, da Ceb e presidente do diretório municipal do PT.

Entre os pontos de destaque da pauta do protesto nacional que acontece amanhã estão as possíveis ameaças aos direitos dos trabalhadores, o considerado fim da aposentadoria devido ao longo tempo de contribuição estipulado e a precarização do trabalho com a terceirização, conforme os movimentos. Os organizadores reforçaram que não se trata de um protesto partidário, mas sim de luta pelos direitos dos trabalhadores brasileiros, independente de suas posições políticas.

Transporte coletivo vai parar por duas horas

Roberto Nunes

Da Reportagem

Os trabalhadores do transporte coletivo de Rondonópolis vão cruzar os braços por duas horas, amanhã (28), em adesão à greve geral convocada pelas centrais sindicais. Das 8 às 10 horas, o transporte coletivo estará parado na cidade.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas dos Transportes Terrestres de Rondonópolis (STTRR), Luiz Gonçalves da Costa, o protesto dos trabalhadores também está voltado em defesa de um serviço de transporte coletivo de qualidade em Rondonópolis. “A licitação do transporte coletivo está vencida há três anos e causando instabilidade na vida dos trabalhadores do setor. O normal seria o transporte coletivo desenvolvendo junto com o crescimento da cidade, no entanto, está cada dia pior”, afirma o sindicalista.