Uma reunião envolvendo o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Secretarias de Meio Ambiente do Estado e do Município, Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Câmara Municipal de Vereadores, Prefeitura Municipal e catadores de material reciclável, (cooperados, associados e individuais), buscou tirar dúvidas dos trabalhadores quanto a necessidade de se organizarem em cooperativas, devido a criação do aterro sanitário da cidade, ainda sem data para entrar em funcionamento. O encontro aconteceu nesta sexta-feira (21), na Vila Operária.