Por unanimidade, os desembargadores da Quinta Câmara Cível decidiram manter a condenação de uma distribuidora de refrigerantes de Rondonópolis, após um motociclista da empresa ter atropelado uma pessoa, que ficou com sequelas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) condenou a empresa a pagar, solidariamente, pensão vitalícia de um salário mínimo e R$ 20 mil a título de danos estéticos para a vítima. A condenação se estendeu também a uma empresa de seguros.

O caso aconteceu em Rondonópolis em 2010. Conforme a ação, a vítima do atropelamento alegou que no dia 31 de maio daquele ano, transitava com sua bicicleta pela MT-270 (atual Avenida dos Estudantes), na via de rolamento, próximo à rotatória do bairro Colina Verde, quando foi abalroada pela motocicleta de propriedade da empresa CMR-Companhia Maranhense de Refrigerantes S.A., que trafegava no mesmo sentido, ocasionando fratura no fêmur, e, consequentemente, a incapacidade para o trabalho.

A desembargadora e relatora do caso, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, explicou que o ato ilícito causou dano à vítima e adveio da imprudência do piloto que trabalhava na empresa ao atropelar a vítima. Em consequência do acidente, a vítima sofreu lesões que lhe causaram invalidez permanente.

Na apelação, a empresa havia alegado que as sequelas do atropelamento foram consequência de uma infecção hospitalar que aconteceu pós cirurgia. A empresa pediu ao TJMT que o insucesso da cirurgia não fosse creditado à sua conta. Contudo, a apelação foi negada, e a Tokio Marine Seguradora S.A. e a CMR – Companhia Maranhense de Refrigerantes S.A. acabaram tendo o pedido negado.