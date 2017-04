Em passeata, moradores e familiares de vítimas de chacina pedem paz e justiça – 12h40′

Familiares e vizinhos das vítimas da chacina que ocorreu entre a noite de do último dia 4 e a madrugada do dia 5, no Jaçanã, zona Norte da cidade, fizeram hoje (15) uma passeata pedindo paz na comunidade e justiça. O ato foi organizado pela líder comunitária local, Ednalva Nunes de Jesus, que conhecia todas as vítimas e suas famílias. Ela contou ainda com o apoio de familiares e amigos de vítimas de outras chacinas ocorridas na região metropolitana de São Paulo.

“Não são filhos de sangue mas são filhos de coração, conhecia todos desde criança. Nasceram juntos, cresceram juntos e morreram juntos. Queremos mostrar ao governador que não morreram bandidos, morreram pais de família, porque a imagem que estão passando é a de que eram todos marginais e não tinha nenhum bandido no meio”, disse.

Ednalva disse que o objetivo da comunidade é mostrar que não aceita esse tipo de crime e cobrar que as autoridades investiguem e prendam os culpados. “Nós vamos pressionar o governo a descobrir quem fez isso. Não queremos que isso vire estatística e fique por isso mesmo. Aqui é um bairro pobre, mal visto pela maior parte da sociedade, e pensam que por isso só tem bandido e é perigoso. Não é isso. As mães estão sofrendo e chorando e as crianças que ficaram sem pai também”, falou.

A chacina deixou seis homens mortos e três feridos na Rua Antônio Sérgio de Matos. Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no interior de um estabelecimento comercial e, ao chegarem ao local, encontraram uma pessoa morta na rua e cinco dentro de um bar. Os feridos foram socorridos e levados para hospitais.

A Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo informou, por meio de nota, que uma pessoa foi presa suspeita pelo envolvimento na chacina. Segundo as informações, ela cumpre prisão temporária decretada pela Justiça. “O caso segue em investigação por meio de inquérito policial instaurado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Outras informações não serão divulgadas para não prejudicar a investigação”, diz a nota.

Segundo boletim de ocorrência, um dos sobreviventes disse que dois indivíduos desconhecidos em uma moto Honda Twister, de cor prata, apareceram no local, e que o homem na garupa fez diversos disparos em direção às pessoas que estavam em frente ao bar, baleando Sidnei Rodrigues Cordeiro, de 38 anos.

Em seguida, o rapaz desceu da motocicleta, entrou no estabelecimento e foi até ao banheiro, onde cinco homens tinham se escondido, e disparou contra eles. Todos foram baleados e morreram: Valdir Ferreira de Souza, de 46 anos; Adriano dos Anjos da Silva, de 39; Wellington Claudino de Souza, de 35; Gilmar Vieira da Silva, de 39; e Luiz Fernando Ramos, de 39.

O caso foi registrado como homicídio qualificado no 73º Distrito Policial (DP) do Jaçanã e encaminhado para o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte: Agência Brasil