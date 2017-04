Foi sepultado na tarde de ontem, no Cemitério Parque Santa Cruz, saída para Pedra Preta, o corpo do professor Jovenil Messias, 40 anos, que faleceu na manhã de anteontem (21), na Santa de Misericórdia, vítima de complicações causadas por um câncer.

O corpo do professor foi velado na União Familiar. Durante o sepultamento, alunos e ex–alunos prestaram uma homenagem ao mestre. “O professor Jovenil deixou um legado na educação em Rondonópolis. Ele foi um bom filho, pai de família, excelente educador e gestor”, disse a professora Márcia Pereira.

Jovenil Messias foi por duas vezes diretor da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga e também coordenador da unidade. Atualmente, estava como professor da Escola Estadual Pindorama. Era casado com Kelly Messias, diretora desta mesma escola. Além da esposa, ele deixa um casal de filhos.

À frente da direção da escola EEMOP, o professor Jovenil foi responsável por resgatar, após 20 anos, a participação dos alunos da unidade no desfile de 7 de setembro no ano de 2012. O retorno da EEMOP na apresentação cívica naquele ano foi a surpresa do desfile do 7 de Setembro em Rondonópolis, devido a quantidade de alunos, organização e pontualidade.

A gestão de Jovenil também teve destaque com a participação dos alunos da EEMOP na 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que ocorreu em São Carlos, no estado de São Paulo no ano de 2015.

Na Câmara Municipal, Jovenil e seus alunos ganharam destaque. Os vereadores Adonias Fernandes, Thiago Silva e o então vereador Olímpio Alvis apresentaram, em conjunto no Legislativo Municipal, uma “Moção de Aplauso” à direção EEMOP pela realização da terceira edição do Festival Estudantil da Canção da EEMOP.