Um grande apaixonado por Rondonópolis, o jornalista e escritor Eduardo Gomes de Andrade, o “Brigadeiro”, vem trabalhando atualmente para dar vida ao seu quinto livro. Fazendo jus à paixão, a nova obra que ele vem escrevendo tem como tema central a história de Rondonópolis. Contudo, busca contar essa história sob um novo ângulo, a partir dos personagens que foram decisivos para a construção e crescimento do município. “Quero mostrar a Rondonópolis do calor humano, não aquela dos superlativos econômicos”, destaca.

Eduardo lembra que o primeiro livro dele surgiu em 2014. O “Livro 44” expõe fatos importantes e interessantes ocorridos em Mato Grosso entre 1970 e 2014. Depois vieram “Dois dedos de prosa em silêncio”, mais tarde “O ciclo de fogo – biografia não autorizada de Riva”, e em janeiro deste ano de 2017, “Nortão BR-163: 46 anos depois”. Agora, o livro contando a história de Rondonópolis ainda não tem nome definido, mas a intenção é terminá-lo ainda neste ano e colocá-lo no mercado no começo de 2018.

O jornalista conta que pretende falar de Rondonópolis de uma forma diferenciada, mostrando, de forma simples, fatos e personagens locais que merecem não ser esquecidos. A bagagem informacional para escrever o livro, segundo ele, vem sobretudo do período em que morou em Rondonópolis, entre 1970 e 1999. “Não faço consulta bibliográfica. Narro fatos que presenciei ou que pessoas que conheço presenciaram”, argumenta o jornalista, explicando que o foco principal não é citar números, dados socioeconômicos ou estatísticas.

Conforme Eduardo Gomes, Rondonópolis tem uma história muito rica, que já foi narrada por diversos historiadores e profissionais, mas que pretende trazer uma nova contribuição nesse processo. “Vou trazer a alma de Rondonópolis para dentro do livro!”, afirmou o jornalista, apontando que quer mostrar histórias de vida que fizeram com que a então cidade pequenina se transformasse na grande cidade de hoje, incluindo não só “magnatas”, mas pessoas do povo, como caminhoneiro, prostituta, jogador de futebol, entre outras figuras populares.

A ideia, segundo o jornalista, é narrar o processo de construção da sociedade rondonopolitana, com pessoas de todas as regiões do Brasil. Nesse contexto, também almeja citar intervenções de figuras políticas importantes na história local, como a do ex-prefeito Daniel Martins de Moura. “Rondonópolis é muito mais que seus limites geográficos. Tenho que falar também de municípios como Poxoréu, São José do Povo e Pedra Preta”, explica. “Rondonópolis não é apenas uma definição geográfica, é um corpo vivo dentro de Mato Grosso”, acrescenta.

Além de ter morado por longos anos em Rondonópolis, Eduardo Gomes teve os seus dois filhos nascidos na cidade. Apesar de ter deixado o município para morar em Cuiabá, atesta que continuou, desde então, mantendo fortes vínculos com a terra de Rondon. “Rondonópolis é uma mãe para mim. Sou um rondonopolitano que nasceu fora de Rondonópolis. Hoje tenho título de Cidadão Rondonopolitano”, analisou o profissional, revelando que pretende algum dia voltar a morar na terra do Rio Vermelho.

O Jornal A TRIBUNA voltará a falar do novo livro de Eduardo Gomes quando da sua publicação, prevista para o começo do ano que vem.