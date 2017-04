Eu que sou professora, doutora e mulher

Sou forte e batalhadora, sou o que eu quiser!

Sou dona de casa, frentista e dentista

Luto por direitos e igualdade, eu sou feminista!

Não aceito rótulos e nem opressão!

Quero quebrar os tabus, fugir do padrão

Não sou o sexo frágil, sou ágil e me desdobro em mil

Sou vereadora, prefeita e senadora

Eu sou a presidenta legítima do Brasil!

Muitas vezes sou tachada, apontada e oprimida

Mas isso não me abala, sou empoderada e dona da minha vida!

Sou mulher, sou mãe, sou esposa, eu sou valente

Há quem tente me derrubar

E, mesma colocada como o pilar que sustenta toda a sociedade,

Brigo por melhorias, contra a impunidade!

Chega de machismo!

Vamos dar um basta no sexismo

Para que insistir no patriarcalismo?

Eu quero liberdade de gênero, ser quem eu quiser!

E que esse movimento não seja efêmero

Já que isso vai muito além de ser homem ou mulher

Eu vou gritar aos quatro ventos, vou fazer o mundo todo me ouvir

Chega de sofrimento, pois meu lema é lutar e persistir

Eu sou branca, eu sou negra, eu sou índia, sou de todas as etnias

Luto por um dia em que serei respeitada

Deixando de ser assediada, estuprada, agredida e assassinada

Eu rezo, eu oro e peço a todas as santas e santos

Para que o meu pranto seja enxugado pelo amor e o respeito

Que toda mulher ocupe o seu lugar de direito

E que cessem todos os ataques mundanos

Que sejamos respeitados por sermos homens e mulheres

E, acima de tudo, por sermos seres humanos

(*) Autor: Rafhael M. Galvão – Graduado em Geografia e estudante do Curso de Especialização “Sociedade, Política e Cidadania: Olhares transdisciplinares”.

(*) Colaboração: Profª. Ms. Paula Faustino Sampaio – Departamento de História/ Campus Universitário de Rondonópolis/UFMT.