O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Mato Grosso vem trabalhando para destravar vários projetos de obras rodoviárias que contemplam a região de Rondonópolis, direta ou indiretamente. A expectativa é que, a partir do próximo mês, os usuários das estradas comecem a contemplar os resultados dessas intervenções, como em relação à retomada das obras de duplicação da BR-364/163 entre a Serra de São Vicente e Cuiabá, que estavam com os serviços paralisados.

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Mato Grosso, Orlando Fanaia, explicou ontem ao Jornal A TRIBUNA que o órgão ainda aguarda a oficialização da substituição da empresa Agrimat pela construtora Sanches Tripoloni no consórcio responsável pela duplicação do trecho entre Serra de São Vicente e Cuiabá, com 42,4 quilômetros. Ele espera que essa substituição esteja oficializada até maio próximo, possibilitando a retomada das obras em definitivo.

Neste momento, Orlando informou que a empresa Equipav já começou a atuar em serviços de limpeza e supressão de vegetação existente no trecho Serra/Cuiabá. Inicialmente, o consórcio vencedor para a duplicação desse trecho foi o Equipav, Agrimat e Direção. Com a alteração prevista, vai ficar Sanches Tripoloni, Equipav e Direção. Vale lembrar que as obras tocadas pela Sanches Tripoloni entre Jaciara e Serra de São Vicente apresentam bom ritmo e entraram na fase final.

Recentemente, o DNIT anunciou a entrada da construtora Metropolitana, do Rio Janeiro, em substituição à construtora Mendes Junior, no consórcio responsável pela duplicação da BR-364/163 no trecho entre Rondonópolis e Jaciara, com cerca de 60 quilômetros de extensão. Até o momento, apenas 18 quilômetros de duplicação foram concluídos nesse trecho em mais de três anos de obras. Além disso, estão em plena execução as obras de duplicação do trecho entre Jaciara e o começo da Serra de São Vicente, com 71,6 quilômetros de extensão, com previsão de entrega nos próximos meses.

TRECHO URBANO

Conforme o superintendente, o DNIT também está atuando na confecção do edital das obras de duplicação da BR-364 no trecho entre o “Trevão” e o córrego Lourencinho, sentido Goiânia (GO), em Rondonópolis. Nesse caso, a meta agora é lançar a licitação no mês de maio próximo. Antes, a intenção era lançar a licitação entre janeiro/fevereiro deste ano – o que não foi possível. Vale explicar que esse é um dos serviços remanescentes do projeto da Travessia Urbana da BR-364, que teve o convênio encerrado desde 2014 sem que tivesse sido concluído.

ROO-ALTO ARAGUAIA

Além disso, Orlando Fanaia informou que o DNIT está lançando os editais para restauração no trecho da BR-364 entre Rondonópolis e Alto Araguaia, perfazendo cerca de 203 quilômetros. O edital referente a um dos lotes, segundo ele, saiu na semana passada e o outro lote sairá nesta semana. O serviço, que inclui um reforço estrutural do pavimento, está estimado em cerca de R$ 200 milhões. Ele atesta que essa obra é de suma importância, considerando que, após a concessão da BR-163 para iniciativa privada, esse trecho rumo a Goiás teve um aumento de tráfego pesado de 30% a 40%, intensificando o desgaste no pavimento.