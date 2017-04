Os corpos das nove vítimas do crime que aconteceu na gleba Taquaruçu do Norte, área na região de Colniza, foram sepultados anteontem (23). De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), as vítimas foram identificadas como Izaul Brito dos Santos, de 50 anos, Ezequias Santos de Oliveira, 26 anos, Samuel Antônio da Cunha, 23 anos, Francisco Chaves da Silva, 56 anos, Aldo Aparecido Carlini, de 50 anos, Edson Alves Antunes, 32 anos, Valmir Rangel do Nascimento, 55 anos e Sebastião Ferreira de Souza, 57 anos, que era pastor da Assembleia de Deus. Nos corpos, além de tiros e facadas, algumas vítimas possuíam sinais de tortura.

A chacina ganhou o noticiário nacional e gerou revolta, especialmente entre as organizações e movimentos sociais. No Município, a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga publicou uma carta em que demonstra além de indignação pelo ocorrido, a preocupação com o aumento da violência no campo.

A carta ressalta que o fato não se trata de um episódio isolado, já que no último dia 15 de abril, a Comissão Pastoral da Terra divulgou seu Relatório Anual de Conflitos no Campo e constatou o aumento de 22% nos assassinatos de populações em função de conflitos agrários no ano de 2016, em comparação com o ano anterior.

“Neste relatório fica evidente a omissão do governo brasileiro, ao indicar a retirada de recursos ou decretar o fim de programas essenciais para a vida do trabalhador no campo, o corte de recursos dos órgãos fiscalizadores para observar o cumprimento da lei nas demarcações determinadas pela Justiça e a explícita retirada de direitos dos trabalhadores do campo, dos povos tradicionais e dos indígenas, através de medidas provisórias como as de número 215 e 759. Vivemos, como já nos alertou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, um momento preocupante no qual direitos constitucionais importantes, conquistados duramente pelos trabalhadores, pelos mais pobres e pelos mais fracos estão sendo retirados em nome de uma ordem econômica que privilegia uma minoria e estende à maioria das pessoas, um pesado ônus econômico e social”, diz trecho da nota.

A Diocese ainda pede punição aos responsáveis pela chacina. “Clamamos as autoridades competentes, em todos os níveis, a urgente apuração dos fatos e aplicação da justiça aos responsáveis por esta chacina. Mas, sobretudo insistimos no direito à terra e na vida digna, como direito de todos e não apenas de uns poucos, para que se coloque em prática o preceito constitucional que prevê que ”a destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária”.

Até o momento, o Estado conseguiu identificar um suspeito de participar do crime bárbaro. Ninguém foi preso.