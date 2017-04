Os corpos das nove vítimas do crime que aconteceu na gleba Taquaruçu do Norte, área na região de Colniza, foram sepultados neste domingo (23). De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), as vítimas foram identificadas. Nos corpos, além de tiros e facadas, algumas vítimas possuíam sinais de tortura.

A chacina chocante ganhou o noticiário nacional e gerou revolta, especialmente entre as organizações e movimentos sociais. No Município, a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga publicou uma carta em que demonstra além de indignação pelo ocorrido, a preocupação com o aumento da violência no campo. A reportagem completa você confere na edição desta terça-feira (25) do Jornal A TRIBUNA.