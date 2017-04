O empresário Dilson Rodrigues Cardozo, hoje com 72 anos, será o personagem deste domingo (30) da série de entrevistas especiais do Jornal A TRIBUNA com pioneiros de Rondonópolis. Morando no bairro Vila Aurora II, Dilson têm papel relevante na história econômica de Rondonópolis, tendo sido pioneiro no mercado de máquinas agrícolas. A empresa aberta em 1969, chegou a ficar entre as maiores vendedoras de tratores do país. A reportagem completa você confere na edição deste domingo do Jornal A TRIBUNA.