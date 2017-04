Que atirem a primeira pedra

Daí o silêncio pairou

De suas mãos despencaram em queda

Que o chão encoberto ficou.

Quem disse foi aquele Senhor

Sábio professor onipotente

Qual dali não era pecador?

Toda aquela gente infelizmente.

Madalena em choro profundo

Vendo aquilo se ajoelhou

Bem ali aos pés do rei do mundo

Depois da frase que ele falou.

Jesus deu muitos exemplos

Para que seu povo aprendesse

Além dos milagres nos grandes templos

Mostrou que o dia seguinte é esse.

Sua passagem é uma história perfeita

Qual registrada em Livro Sagrado

Quem com ele anda nunca é suspeito

Seu amor é mágico e blindado.

(*) Francisco Assis Silva é poeta e militar – email:

assislike1@hotmail.com