Acontece na próxima quinta-feira (6), a abertura da exposição “Fragmentos de uma memória”, da artista local Marlene Trouva, no Sesc Arsenal em Cuiabá. Natural de Jales (SP), a artista vive em Rondonópolis desde 1996 e tem mais de 20 anos de experiência em artes visuais. A exposição e composta por 23 obras. Entre as obras, existem três telas táteis (sensíveis ao toque), para tornar a exposição inclusiva aos deficientes visuais. Conforme a artista, “Fragmentos de uma memória” lembra a interferência do homem e a destruição da natureza, retratando especialmente o que acontece no cerrado. Para isso, ela usa uma técnica quase esquecida, chamada de encaústica.

Trata-se de uma combinação de três elementos naturais: cera de abelha, resina damar (proveniente de arbustos abertos, comum na Europa e Malásia) e cera de carnaúba (extraída da folha da palmeira copernicia prunifera, nativa do Brasil).

“Resgatar essa técnica que é milenar (utilizada no Egito antigo, na Grécia, Roma e também na Idade Média) é extremamente importante, simbolicamente, pois sua fabricação vem diretamente da natureza, cada vez mais destruída pelo modelo de desenvolvimento do capital”, avalia o Prof. Dr. Laudenir Antonio Gonçalves, membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA).

Na exposição, Marlene promove um encontro inédito. “Utilizo a técnica encáustica e cimento, uma textura bem diferente, que traz elementos naturais e o cimento para lembrar a modernidade, como o homem vêm destruindo a natureza”, disse a artista.

O Sesc Arsenal fica na Rua Treze de Junho, s/n, Centro Sul, na Capital. Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas no telefone (65) 3619-6900.