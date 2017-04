A situação gerou, além de ação judicial, uma discussão, que se tornou pública, entre o governador Pedro Taques e o presidente do TCE, conselheiro Antonio Joaquim

O desembargador José Zuquim Nogueira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgou improcedente o mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) contra um suposto ato ilegal do secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Gustavo Oliveira. O presidente do TCE, Antônio Joaquim, alegou que o secretário de Fazenda se negou a fornecer informações fiscais relativas às exportações ocorridas no período de 2013 a 2016, por se tratar de dados protegidos por sigilo fiscal, em razão de disposições contidas no Código Tributário Nacional.

No seu despacho negando o mandado de segurança do TCE, o desembargador Zuquim Nogueira diz que “a preservação do sigilo fiscal das empresas, além de zelar pela garantia de direitos fundamentais inerentes aos contribuintes, garante, sobretudo, a vinculação do uso dos dados fiscais aos fins previstos em lei, impondo sanções administrativas, civis e penais para a hipótese de evasão dos dados porventura compartilhados, razão que justifica a cautela estatal”.

A situação gerou, além de ação judicial, uma discussão, que se tornou pública, entre o governador Pedro Taques e o presidente do TCE, conselheiro Antonio Joaquim. Ambos já admitiram interesse em participar da disputa eleitoral em 2018.

No processo, o TCE alega que há indícios de riscos de evasão de receitas e fraudes detectadas em processo de levantamento e a falta de informações poderá causar prejuízos aos cofres públicos, diante da paralisação dos trabalhos da equipe de servidores designados para realizarem a auditoria. “O que comprova que o TCE não está agindo de forma imotivada e arbitrária e que, ademais, o Tribunal sempre deixou claro que sua finalidade não é obter informações sigilosas de terceiros, mas sim informações necessárias para exercer com eficiência a sua competência constitucional”, diz.

O desembargador José Zuquim, no entanto, entendeu que a situação “nem de longe se amolda ao cabimento de mandado de segurança”, visto que o TCE busca no Judiciário uma “atuação de arbitragem” para resolver a digladiação que se instaurou entre Executivo e Legislativo “tendo como ringue o Estado e motivação política espúria, em detrimento do interesse público”.

Por fim, o desembargador criticou duramente o conselheiro Antonio Joaquim e afirmou que o TCE não deve servir de “escudo” num cenário de “guerra política” e não deve respaldar interesses outros, que não seja àquele realmente voltado à coletividade.

“Assim, quando o Legislativo ou o Executivo traz ao conhecimento do Judiciário a alegação de uma arbitrariedade cometida por um ou pelo outro, que o seja real, e pela via adequada; que não venha travestida de interesse político desassociado do interesse público; que seus representantes não extrapolem suas competências e que não submetam os cidadãos ao papel de telespectadores de uma arena de escândalos e intenções políticas escudadas na representação do Poder”, diz trecho da decisão.

Ainda segundo o desembargador, como não há ato ilegal, tampouco direito líquido e certo, para a manutenção da ação, foi determinado a extinção do processo.