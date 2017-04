Por 16 votos favoráveis, a Assembleia Legislativa aprovou, na sessão ordinária de ontem (26), o relatório final sem alterações, por meio do Projeto de Resolução 01/2017, da CPI das Obras da Copa do Mundo FIFA 2014. Oito deputados não participaram da votação, pois não estavam em Plenário. A CPI, criada em 2015, teve duração de 22 meses e investigou possíveis irregularidades nas obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Antes de o relatório ser apreciado e votado em Plenário, os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação (CCJR) analisaram uma emenda aditiva, de autoria do deputado Mauro Savi (PSB), ao texto original do PR 01/2017, mas essa emenda foi rejeitada pelo relator na CCJR, deputado Dr. Leonardo (PSD). Colocada em Plenário para a votação, a rejeição da emenda foi mantida por 10 votos favoráveis e 7 contrários.

O aditivo ao relatório, colocado em destaque para a votação em Plenário, recomendava a rescisão do contrato com o consórcio VLT e o encaminhamento dos documentos para investigação pelos órgãos competentes.

O presidente da CPI das Obras, Oscar Bezerra (PSB), afirmou que em momento algum a comissão foi contrária à conclusão do VLT. O relatório, segundo ele, aponta o reinício imediato das obras. Isso é fato porque o Estado já gastou mais de R$ 1 bilhão. “Contesto a continuidade das obras com o consórcio do VLT pelos vícios que possui. Não posso dar chancela naquilo que está ilegal. A CPI fez o seu papel e apontou as ilegalidades, por isso tenho certeza de que o MPE e o MPF vão analisar o relatório no contexto geral”, explicou Bezerra.

O secretário licenciado de Estado das Cidades (Secid), deputado Wilson Santos (PSDB), disse que a continuidade das obras com o atual consórcio do VLT sairá mais barato para os cofres públicos. Os valores finais devem chegar a R$ 922 milhões. Mas ele rechaça que será apenas R$ 609 milhões. “Esses valores correspondem a R$ 313 milhões do que foi feito e medido e não pago na gestão do governador Silval Barbosa, e a outra parte é de R$ R$ 609 milhões para concluir as obras do VLT”, explicou Santos.

O deputado Zeca Viana (PDT), oposição ao governo, pontuou que o levantamento feito pela CPI constatou que o consórcio do VLT tem que devolver cerca de R$ 300 milhões para o Estado. Segundo ele, o consórcio não concluiu as obras e está recebendo mais do que fez.

“O meu questionamento está em cima disso. O governo fala em 600 milhões de reais, mas está dando mais 300 milhões, o que contrapõe o relatório da CPI. A CPI está dizendo que não. Quem tem que devolver 300 milhões para o Estado é o consórcio. O desencontro do nosso debate está nessa determinação. E se o Estado tem crédito com o consórcio, por que vai pôr mais 300 milhões? Aí é inaceitável”, afirmou Viana.

Agora, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa fará o encaminhamento de cópia dos autos desta CPI, juntamente com o relatório final, às seguintes autoridades, para as providências que entenderem pertinentes ao caso: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ministério Público Federal; governo de Mato Grosso; à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso; governo da União Federal; Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; Tribunal de Contas da União; Polícia Federal; Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal.