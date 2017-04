A noite da quinta-feira (30) foi de comemoração para a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT). A cerimônia de posse da nova diretoria levou centenas de vereadores de norte a sul de estado a participarem da solenidade realizada no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. Na ocasião, o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, foi homenageado como presidente de honra da entidade, no biênio 2017/2019. A nova Mesa Diretora será comandada pelo vereador Rafael Piovezan, de Acorizal, município da Baixada Cuiabana.

Nas últimas eleições municipais 1.404 vereadores foram eleitos, desse total, 800 novos legisladores em primeiro mandato. Para o deputado Nininho, que também é presidente de honra da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), a UCMMAT caminha para escrever uma nova história, da mesma forma que a AMM vem conquistando espaço e credibilidade no estado.

“Quando Rafael iniciou a campanha como candidato à presidência da UCMMAT, eu percebi que ele tinha vontade de deixar uma marca nesta instituição. Vi esse jovem vereador com entusiasmo e dedicação ao lado de seus companheiros visitando o estado de ponta a ponta, conhecendo a realidade das Câmaras Municipais, desde então, eu não tive dúvida de que Rafael seria um vitorioso. Essa nova gestão tem inúmeros desafios, mas se a entidade se espelhar no dinamismo e articulação que a AMM tem atuado, com certeza, a história da UCMMAT será outra”, ressaltou o parlamentar.

Nininho também falou aos vereadores e convidados sobre a importância da responsabilidade com o recurso público. “Quando a máquina pública é gerida com seriedade e transparência, os resultados aparecem. Como presidente de honra, sei das demandas de cada vereador, tenho a responsabilidade de acompanhar de perto as ações e decisões da UCMMAT e quero fazer parte da transformação desta instituição”, ratificou Nininho.

O presidente da UCMMAT agradeceu o apoio que o deputado Nininho tem dado à entidade e a todos os vereadores. “A decisão de ter o deputado Nininho como presidente de honra foi unânime, o deputado não tem medido esforços para nos auxiliar, sem falar da disposição que ele tem para atender a todos os vereadores que o procuram. Por isso, contamos com a experiência do parlamentar para colocarmos em prática todas as ações propostas em nossa campanha. Agora somos um só lado e juntos vamos trabalhar com o objetivo de construir um novo caminho para o nosso estado”, finalizou Rafael.