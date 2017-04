Em entrevista ontem na Capital, o deputado estadual Valdir Barranco (PT) disse ter recebido com surpresa a notícia de que o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (PSB), cancelou a votação que concedeu título de cidadão mato-grossense ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme foi amplamente noticiado, o cancelamento foi feito a pedido do deputado Adalto de Freitas (SD), que afirmou que na votação não foi lido o nome dos beneficiados com o título. A leitura dos nomes, segundo ele, é uma exigência do Regimento Interno da Casa. Além de Lula, no dia, foram concedidas outras 14 homenagens. “Na verdade estou surpreso. Não fui comunicado e nem sei por que motivo isso ocorreu”, afirmou Barranco. “Se foi por isso [por falta de leitura dos nomes] é uma justificativa estranha. Desde que estou na Casa, todas as vezes que foram concedidos títulos pela Assembleia, o presidente faz a leitura ‘num pacote só’, não individualmente. Assim são votados os projetos de resolução que propõem título a determinadas pessoas”, acrescentou o parlamentar.

O deputado repassou que, no decorrer desta semana, irá conversar com o presidente Botelho para se inteirar da decisão e decidir quais medidas irá adotar. Segundo ele, caso o título ao ex-presidente Lula tenha sido cancelado em razão do motivo já alegado, todos os demais já concedidos pela Assembleia também merecem ser cancelados. “Se cancelou um, acredito que haverá necessidade de nulidade dos demais títulos. Posso solicitar gravações das sessões e comprovar que as votações sempre ocorreram dessa maneira. Presto muita atenção nas sessões e sei disso”, afirmou. “Se a justificativa de fato for essa, ela não se sustenta”, completou o deputado.

A aprovação da homenagem a Lula rendeu várias criticas ao Legislativo, inclusive dos próprios deputados. Apesar disso, Barranco defendeu a homenagem afirmando ser merecida e tardia. “Lula contribuiu intensamente para o desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso e faz jus ao título”, argumenta.