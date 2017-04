O Democratas (DEM) está buscando uma aproximação com o prefeito Zé Carlos Pátio (SD). A sigla, nas eleições de 2016, apoiou a candidatura de Rogério Salles (PSDB), que foi derrotada nas urnas. A coligação de Salles era formada pelo PSDB, PSB, DEM, PROS, PSD e PP.

“Prefeito, nós do Democratas queremos ajudar o senhor a administrar Rondonópolis”, afirmou o advogado Renato Marcelino ao prefeito Zé Carlos do Pátio durante um evento em Rondonópolis na semana que passou.

Em resposta, o prefeito não disse nem que sim e nem que não. Atualmente, no governo de coalizão proposto pelo prefeito, muitos dos que apoiaram Rogério Salles estão ocupando cargos na Prefeitura de Rondonópolis, principalmente lideranças do PSB do deputado federal Adilton Sachetti.

O DEM tem participado de várias gestões municipais em Rondonópolis. No final do ano passado, o ex-prefeito Percival Muniz (PPS) prometeu entregar uma secretaria para o partido, que a princípio seria a de Esportes. Porém, Muniz não cumpriu com a promessa e os Democratas abraçaram a candidatura de Rogério Salles.