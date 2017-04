Diante da situação econômica e política do Brasil, mais uma vez, a realização da Exposul será um desafio para os organizadores



Os organizadores anunciaram ontem (17/4) as principais atrações da edição 2017 da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso (Exposul), que ocorrerá entre os dias 7 e 12 de agosto. Neste ano, a grande novidade é a volta dos shows religiosos, com portões abertos, que haviam deixado de ser realizados. O anúncio dos atrativos da feira deste ano foi feito em evento para a imprensa rondonopolitana.

O formato da nova edição, basicamente, é o mesmo do realizado em 2016. Assim como no ano passado, serão seis dias de exposição, iniciando em uma segunda-feira. Nos três primeiros dias da feira (7, 8 e 9/8), a feira, novamente, será aberta com a Vitrine Agropec, com a parceria de grandes entidade de classe do Estado. É a parte da exposição mais focada na realização de negócios, palestras e demonstrações técnicas direcionadas ao produtor rural.

Quando da realização dos shows religiosos, a entrada ao parque vinculada estará vinculada à doação de 01 kg de alimento. Eles acontecem nas duas primeiras noites, sendo o católico no dia 7 e gospel no dia 8. No católico, a Diocese de Rondonópolis/Guiratinga trará o cantor Tony Allysson e, no evangélico, a atração será o cantor Fernandinho, sendo este na arena do parque. “A Exposul é uma festa popular, e nós, do Sindicato Rural fazemos questão de prestigiar toda a população”, enfatizou Aylon.

Mesmo assim, destacou que a expectativa é das melhores, tanto de público quanto de negociação.

Na área de shows nacionais, que ocorre entre os dias 9 e 12 de agosto, a comissão organizadora conseguiu viabilizar mais atrações que o ano passado. São eles: Zé Neto & Cristiano (R$ 60,00 valor individual – 9/8), Jorge & Matheus (R$ 80,00 – 10/8), Marília Mendonça (R$ 80,00 – 11/8) e Thaeme & Tiago e Trio Parada Dura (R$ 60,00 – 12/8). A comercialização dos passaportes terá início, segundo o informado, neste dia 20/04 com valor promocional inicial de R$ 99,00 para o primeiro lote.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural, Aylon Arruda, os esforços são para que a 45ª Exposul possa contar com um número maior de expositores em relação às edições passadas, informando que a procura por parte das empresas já está bastante acentuada. Também pretende garantir um número maior de animais nas baias dos pavilhões, considerando que no ano passado a quantia diminuta de animais expostos chamou a atenção. “Projetamos que essa edição da Exposul seja a de maior público na história”, afirmou Aylon, apontando para a escolha das atrações, os preços atrativos do passaporte, a volta dos shows religiosos com portões abertos e as novidades no rodeio e da Agropec.

Em relação ao rodeio, o Sindicato Rural aposta neste ano em produção/organização própria, resgatando uma tradição deixada de lado por mais de 15 anos. Assim, o rodeio da Exposul acontece de quinta a sábado (10, 11 e 12/8), envolvendo Cia Sonho Azul, Cia É o Bicho e Cia BF. A locução será de Daniel Tibiriçá com comentários de Esnar Ribeiro. O campeão do rodeio leva pra casa um carro 0 km.

Durante os seis dias de feira também serão realizados os já tradicionais e consagrados leilões, torneio leiteiro, julgamentos raciais, demonstração de máquinas e equipamentos agrícolas, além de oficinas e palestras técnicas. Vale lembrar que, no sábado que antecede a abertura oficial da feira, vai acontecer a 31ª edição da Cavalgada. Novamente, a Exposul contará o sorteio de prêmios, como carros e motos.

Outra questão evidenciada pela comissão organizadora da feira é pela maior valorização da agricultura familiar, com participação mais efetiva da Prefeitura através de suas secretarias. Esse compromisso foi firmado em reunião recente entre diretoria do Sindicato Rural, prefeito José Carlos do Pátio e presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Luglli.

O evento também contará com o apoio das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).