A Defensora Pública Melissa Gonçalves Rodrigues Vicentim, que atua na comarca de Rondonópolis, participou, no começo da semana, da I Conferência Municipal de Saúde da Mulher realizada no Centro Cultural José Sobrinho em Rondonópolis para discussão do tema Saúde das Mulheres: Desafio para a integralidade com equipe.

Na oportunidade, a Defensora tratou da banalização dos atos do mal contra mulheres no âmbito doméstico e familiar, da invisibilidade e ciclos da violência doméstica e dos reflexos que uma cultura machista e indiferente na saúde emocional da mulher.

Melissa convidou a todos os presentes à reflexão quanto à necessidade de mudança de comportamentos omissivos frente a atos de violência contra mulheres e a carga pesada que esses atos representam para o bem-estar da população como um todo.

A Defensora também reforçou a importância de os agentes atuantes na área de saúde estarem atentos quando do atendimento à mulheres vítimas de violência física, psicológica ou sexual e a relevância de tomarem as providências necessárias como a notificação à autoridade sanitária, prevista pela Lei 10.778, de 24/11/2003, possibilitando a responsabilização do agressor e o desenvolvimento de ações sobretudo preventivas. (Com assessoria)