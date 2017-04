Dia 8 de abril é comemorado o Dia da Natação e em Rondonópolis uma galerinha, que ama o esporte, vai comemorar a data no melhor estilo. Com programação vasta, uma academia da cidade vai proporcionar, gratuitamente, aulas demonstrativas de hidroginástica, apresentação de natação nos moldes da metodologia Gustavo Borges, além de atividades fora da água, como aulas de Funcional para crianças e Funcional Fit, Spinning, AeroBoxe e AeroGym.

Muitas pessoas têm aderido ao esporte para ajudar na qualidade de vida, bem estar do corpo e mente. Aliado a isso, uma alimentação saudável, a base de saladas e regrada de alimentos gordurosos e calóricos. “Vamos aproveitar a oportunidade para apresentar às pessoas as vantagens em ter uma vida saudável, fazendo atividade física e se alimentando com qualidade. No evento teremos degustação de alimentos saudáveis, além de esportes variados, ao gosto do freguês. Não tem desculpa para ficar parado”, defendeu o professor Elielcio Novaga.

Para os pais que querem participar e não tem onde deixar seus filhos, uma boa notícia. O local vai oferecer um espaço para os pequenos e, ainda, vai oportunizá-los de conhecerem o método Gustavo Borges de natação, que comporta desde os bebês, até os adolescentes. “Os horários podem coincidir com os mesmos dos papais e mamães. É uma oportunidade para que pais e filhos saiam do sedentarismo”, explicou o professor.

Os participantes concorrerão a brindes. O evento será neste sábado, 8 de abril, das 7h às 11h30, na Elielcio Academia, localizada na Avenida Sothero Silva, bairro Vila Aurora.

SAIBA MAIS

Um dos esportes mais completos e recomendados, a natação proporciona desde a perda calórica e equilíbrio muscular, até o auxílio na recuperação de lesões. A modalidade é indicada para pessoas de todas as idades e biótipos, e tem ainda mais benefícios a oferecer. É um esporte que não afeta as articulações, promove o relaxamento dos músculos e ajuda a aliviar a tensão muscular. A atividade é uma das modalidades mais completas e os movimentos realizados durante a prática envolvem a maior parte dos músculos, aumentando a flexibilidade da coluna e removendo as dores.

Como a natação exige muito da nossa respiração, o corpo requer uma grande quantidade de oxigênio. Praticar o esporte, moderadamente, melhora a circulação sanguínea, o que facilita o transporte de nutrientes e oxigênio para células, músculos e órgãos. A modalidade ainda ajuda a manter as articulações saudáveis e reduz o risco de doenças ósseas, como a osteoartrite. Exercícios de baixo impacto, como a natação, mantêm os ligamentos exigidos fluidos e em bom estado.

Atletas lesionados são incentivados a praticar natação ou fazer a reabilitação na piscina. Isso acontece devido a resistência da água, que faz com que os músculos trabalhem sem a tensão do impacto sentido na colisão contra o chão ou outra superfície. Por ser um esporte sem impacto, principalmente, crianças, idosos e mulheres não correm o risco de lesões ósseas e musculares. Na água, seus músculos trabalham cinco, seis vezes mais do que em terra, portanto, o gasto calórico é maior do que em outros esportes.