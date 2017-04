O Cuiabá saiu na frente na briga pelo título mato-grossense. Neste domingo (30), na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Dourado venceu o Sinop por 2 a 1.

O Galo do Norte abriu o placar com Cabralzinho, o Cuiabá empatou com Douglas Mendes e virou o placar em gol conta de Marinho. Com a vitória, o Dourado garantiu a vantagem para jogar pelo empate no próximo domingo (7), às 15h, no Estádio Gigante do Norte, em Sinop.

Ao time do nortão restará brigar pela vitória por dois ou mais gols de diferença para ganhar a taça de campeão. Vitória por um gol e a partida irá para os pênaltis.