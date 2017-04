O Cuiabá chegou a final do Mato-grossense depois de vencer o Luverdense nos pênaltis, por 4 a 2, em jogo realizado na Arena Pantanal, na Capital do Estado, neste domingo (23). O jogo foi válido pela partida de volta da semifinal.

No tempo normal, o Dourado havia batido o Verdão do Norte por 1 a 0 com gol de Cleberson Tiarinha, no segundo tempo. Como o time de Lucas do Rio Verde havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, a disputa foi para os pênaltis, onde o Cuiabá se saiu melhor.

Agora o time da Capital vai enfrentar o Sinop na final no Mato-grossense. As partidas da decisão serão disputadas no dia 30 de abril e no dia 7 de maio.