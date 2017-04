Tudo igual na primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro ficaram no 0 a 0, na tarde deste domingo (30), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e a decisão fica para semana que vem. O jogo foi movimento e muito disputado, mas com poucas chances de gol. Ainda assim, os mais de 40 mil presentes gostaram do que viram, porque não faltou disposição para os dois times.