A construção de um novo cruzamento na avenida dos Estudantes com a Rua Dom Pedro II vem sendo reivindicada há mais de um ano. A informação foi repassada pelo vereador Fábio Cardozo (PPS), autor da proposta. “Atendendo ao pedido de vários moradores da região, iniciamos a luta pela implantação do cruzamento ainda na gestão do ex-prefeito Percival Muniz. Após várias reuniões na Setrat para mostrar a necessidade da abertura do cruzamento e a indicação que fizemos na Câmara, o projeto foi elaborado pela equipe da secretaria, mas não foi possível ser feito no ano passado por conta do término do mandato. Então, neste ano, levamos esta demanda ao prefeito Zé Carlos do Pátio, que concordou com necessidade da sua implantação e encaminhou para que discutíssemos com o secretário de Trânsito [Rodrigo Metello] a sua execução”, conta Fábio.

Ele explica que o novo cruzamento tem o objetivo de melhorar o trânsito na região e oferecer mais segurança aos motoristas e motociclistas. A obra vai contar ainda com a pavimentação de um trecho de cerca de 140 metros da Alameda das Rosas, no bairro Colina Verde. “O novo cruzamento será por meio da implantação de sistema semafórico e possibilitará para quem vem dos bairros da região da Colina Verde acessar a rua Dom Pedro II, sem precisar se deslocar até a rotatória do Residencial Mariela, que costuma ficar congestionada, principalmente nos horários de pico. A rotatória do Mariela praticamente é a única saída pela avenida dos Estudantes para os moradores da Colina Verde, Sagrada Família, Condomínio Terra Nova, Sítio Farias, Parque das Rosas, Residencial Farias e outros bairros e chácaras da região”, explicou o vereador.

Segundo informou a prefeitura de Rondonópolis, por meio da secretaria de Infraestrutura, os trabalhos para a construção do novo cruzamento da avenida dos Estudantes devem iniciar nos próximos dias, pois já estão licitados, faltando apenas a ordem de serviço do prefeito.

Elaborado ainda na gestão passada, após indicação apresentada na Câmara pelo vereador Fabio Cardozo, no dia 25 de outubro de 2016, o projeto foi discutido com o secretário de Trânsito, Rodrigo Metello, em meados do mês de março.