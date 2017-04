Para a montagem das tendas da cerimônia, a equipe que trabalhava no local decidiu podar árvores sem a autorização dos moradores

A inauguração de uma unidade do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Rondonópolis, foi marcada por uma confusão com moradores da Rua João Pessoa, local onde a unidade foi instalada. Para a cerimônia de inauguração, que contou com a presença de diretores nacionais do órgão, políticos, integrantes de movimento sociais e a população em geral, a Rua foi interditada e várias tendas montadas. A intenção, era proporcionar maior conforto aos presentes. Contudo, para a montagem das tendas, a equipe que trabalhava no local decidiu podar árvores sem a autorização dos moradores.

Com o uso de motosserra, funcionários da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) começaram a podar os galhos, o que claro, não agradou os moradores da rua. Após muita confusão, a empresa contratada para instalar as tendas desistiu de podar as arvores, e as tendas não foram então levantadas em sua totalidade. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível claramente escutar o trabalhador que estava com a motosserra dizer que não concordava com o corte. A situação chamou a atenção pelo fato de que, para uma grande poda ou até derrubar uma árvore, o morador precisa justificar a necessidade para os órgãos competentes, a área passar por uma vistoria, para enfim o pedido ser aceito ou não. Derrubar a árvore por conta própria pode gerar punição criminal e multa.

Após a confusão, a sede do Incra em Rondonópolis foi inaugurada, e a expectativa é de atender aproximadamente 5,6 mil famílias de trabalhadores rurais de toda a região que hoje precisam se deslocar a Cuiabá. A unidade local foi elogiada por uns, que acreditam que os trâmites serão facilitados, mas também recebeu cobrança de outros. “Sabemos que na maioria dos Estados essas unidades não tem muitos meios para trabalhar, algumas nem tem carro. Vamos acompanhar se será realmente algo benéfico para a reforma agrária, ou somente mais um local para empregos e politicagem”, disse Dê Silva, do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST). A chegada do Incra em Rondonópolis foi articulada pelo Solidariedade (SD).