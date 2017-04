Ao velório compareceram as mais altas autoridades políticas do Estado, entre elas o governador Pedro Taques e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi

O corpo da ex-primeira-dama de Rondonópolis e também ex-secretária Municipal de Assistência e Promoção Social Rose Sachetti, que fazia tratamento contra leucemia e morreu na noite de anteontem (24), aos 60 anos, será cremado na manhã desta quinta-feira (27), em São Paulo, capital. Conforme o deputado federal Adilton Sachetti (PSB), esposo de Rose, as cinzas serão depositadas em quatro locais diferentes.

“Este foi um pedido da Rose ainda em vida, que parte de suas cinzas fosse depositada nas proximidades de uma grande pedra em uma das praias da cidade de Camboriú, no Estado de Santa Catarina, onde ela costumava visitar e achava lindo, outra parte no jazigo onde foram enterrados os pais dela, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Uma outra parte das cinzas também será depositada no jazigo da Família Sachetti, em Rondonópolis, no Cemitério da Vila Aurora e o restante na gruta de pedra que construí com ela em uma de nossas fazendas aqui em Mato Grosso”, explicou o deputado federal.

O corpo de Rose Sachetti chegou de avião a Rondonópolis ontem por volta das 11 horas, no Aeroporto Marinho Franco. No local, estavam várias autoridades políticas, empresários, amigos e familiares. Em seguida, um cortejo fúnebre seguiu para a sede do Lions Clube, na Vila Aurora, onde a ex-secretária de Ação Social foi velada por toda a tarde.

Por volta das 17h30, o corpo de Rose Sachetti foi transportado de volta ao aeroporto em um carro dos Bombeiros e colocado em uma aeronave que decolou às 18h50 rumo ao município de Sorocaba (SP). Da cidade do interior paulista até a capital, o corpo seria transportado por via terrestre.

De acordo o deputado Adilton, os aeroportos de grande porte, como Congonhas ou Guarulhos não têm autorização para desembarcar corpos, por isso a rota diferenciada. “O corpo da Rose chega hoje [ontem] a São Paulo, mas será cremado somente na quinta-feira devido a alguns trâmites burocráticos. O procedimento será feito em outro estado porque aqui em Mato Grosso ainda não temos estes serviços em funcionamento”, explicou.

Ao velório de Rose Sachetti compareceram as mais altas autoridades políticas de Mato Grosso, como o governador Pedro Taques (PSDB), o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), vereadores, além de empresários, amigos e familiares. A Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR) prestou condolências à Família Sachetti.

DEPOIMENTOS

Adilton relatou que conviveu com Rose Sachetti por 38 anos. No dia 29 do mês que vem, Rose completaria 61 anos de idade. “Ela foi a luz na vida da gente. Por onde passou deixou seu legado de amizade e companheirismo. Foi um exemplo de amor aos nossos filhos e à nossa família. Foi um privilégio ter amado e vivido com ela. Só tenho a agradecer a Deus por ter me dado ela como companheira”, afirmou, emocionado.

A empresária do setor educacional, Iracema Dinardi Peixoto, afirmou que conhecia Rose Sachetti há mais de 25 anos, desde que os filhos dela começaram a estudar em sua escola. “A Rose foi um espelho para muitas pessoas como mãe e esposa. Até na luta contra o câncer teve uma postura grande, que nos deixou pequenos quando tivemos sentimento de pena, pois ela sempre se apresentou como uma gigante na luta contra a doença, não deixando se abater”.

“Para mim, a Rose Sachetti teve uma participação importante na vida pública quando chegou a ser secretária de Promoção e Assistência Social, pois conseguiu fortalecer o atendimento às classes mais humildes. Ela também deixa o legado de boa mãe e esposa, sendo um exemplo de paz e resignação com a família Sachetti. Sempre foi um exemplo de esposa e companheira, acompanhando o deputado Adilton em seus projetos e no compromisso com a família”, externou o prefeito Zé Carlos do Pátio, que também decretou luto oficial na cidade por três dias.

BATALHA PELA VIDA

A ex-primeira-dama estava internada no Hospital São José, em São Paulo, há mais de 40 dias. Ela lutava contra a leucemia e chegou a realizar um transplante de medula óssea há cerca de um ano, mas foi acometida da doença novamente.

Diagnosticada inicialmente em julho de 2015, Rose conseguiu um doador em março do ano passado e realizou um procedimento de transplante de medula. Pouco depois, no mesmo ano, Rose apresentou retorno da doença e foi submetida a um novo transplante, desta vez de linfócitos, que são um tipo de célula de defesa do organismo, também conhecidos como glóbulos brancos. No fim do mês passado, os problemas com a doença retornaram.

Em 2012, Rose já havia se curado de um câncer de mama. Na época, ela acabou contrariando as expectativas médicas que lhe davam poucas chances de vida. Nos últimos anos, foi ativista de causas sociais em combate à doença, como a campanha para doação de medula óssea que encabeçou no estado, onde tornou-se um símbolo estadual dessa luta. Rose deixa três filhos Astrid, Adriane e Eduardo, e quatro netos.