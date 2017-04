O campeão de 1977 tem tudo para se repetir. O sofrimento não. O Corinthians venceu a Ponte Preta por 3 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), neste domingo (30), e ficou muitíssimo perto do título paulista de 2017. No próximo domingo (7), poderá até perder por dois gols de diferença em sua Arena, em São Paulo (SP), e ainda assim será campeão. Rodriguinho, o melhor em campo, fez dois, um aos 13 minutos do primeiro tempo e o outro aos 34 minutos do segundo tempo. Jadson marcou o outro, aos 13 minutos da segunda etapa.

Ao contrário do que havia feito em casa contra Santos e Palmeiras, quando se impôs e dominou grandes adversários, a Ponte foi coadjuvante do primeiro ao último minuto. Dominada, controlada. Em ótima atuação, na medida exata entre a frieza necessária para encarar a pressão no campo do rival e a pegada que uma decisão exige, o Timão ditou o ritmo exatamente como queria.